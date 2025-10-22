Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Makro

Patkor Kastima ke-29: Sinergi RI-Malaysia Jaga Stabilitas Maritim & Perdagangan Regional

Rabu, 22 Oktober 2025 – 08:17 WIB
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Letjen TNI (Purn) Djaka Budi Utama hadir dalam pembukaan Patroli Laut Terkoordinasi Indonesia Malaysia (Patkor Kastima) ke-29 Tahun 2025 di Batam. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, BATAM - Bea Cukai dan instansi kepabeanan Malaysia, Jabatan Kastam Diraja Malaysia (JKDM) kembali melaksanakan Patroli Laut Terkoordinasi Indonesia Malaysia (Patkor Kastima) ke-29 Tahun 2025.

Upacara pembukaan kegiatan tahunan yang dilaksanakan di Batam, Kepulauan Riau pada Selasa (21/10) menjadi momentum penting bagi keduanya untuk menegaskan komitmen bersama menjaga keamanan perairan strategis Selat Malaka dan sekitarnya.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Letjen TNI (Purn) Djaka Budi Utama dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kehadiran delegasi JKDM dalam kegiatan tersebut.

“Atas nama Bea Cukai, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas kesediaan Jabatan Kastam Diraja Malaysia yang telah memenuhi undangan kami untuk menghadiri upacara pembukaan Patkor Kastima ke-29 tahun 2025,” kata Djaka dalam keterangannya, Rabu (22/10).

Dia menegaskan Selat Malaka merupakan salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia yang memiliki nilai strategis tinggi dan menjadi tanggung jawab bersama kedua negara untuk menjaga stabilitas serta keamanan wilayah tersebut.

“Selama ini, Bea Cukai dan JKDM mampu membuktikan komitmen menjaga keamanan Selat Malaka dari aktivitas ilegal, khususnya penyelundupan, melalui Operasi Patroli Laut Terkoordinasi Patkor Kastima yang kini telah memasuki tahun ke-29,” tutur Djaka.

Meski demikian, Djaka mengingatkan ancaman penyelundupan lintas negara masih perlu diwaspadai.

Dia mengungkapkan kegiatan ilegal seperti penyelundupan narkotika, rokok, minuman keras, tekstil, ballpressed, pasir timah, baby lobster, hingga perdagangan manusia masih menjadi ancaman serius yang membahayakan perekonomian masing-masing negara.

Ini pesan dan harapan Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama di acara pembukaan Patkor Kastima ke-29 Tahun 2025 yang dilaksanakan di Batam

