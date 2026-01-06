Patra Jasa Group Salurkan Bantuan bagi Penyintas Banjir di Sumatra

jpnn.com, JAKARTA - Patra Jasa Group menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada para penyintas banjir bandang di wilayah Aceh dan Sumatera.

Bantuan itu sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat terdampak bencana.

Bantuan yang diberikan mencakup kebutuhan dasar berupa sembako seperti beras dan makanan instan, air mineral, obat-obatan, pakaian layak pakai, santunan, serta kebutuhan esensial lainnya.

Bantuan tersebut disalurkan kepada sekitar 500 penerima manfaat di berbagai wilayah terdampak.

Pj. VP Corporate Secretary PT Patra Jasa, Fadjar Djoko Santoso menyampaikan penyaluran bantuan ini merupakan wujud empati dan solidaritas perusahaan terhadap masyarakat yang terdampak bencana.

“Bencana banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra merupakan duka bersama yang membutuhkan kepedulian dan solidaritas dari berbagai pihak. Melalui penyaluran bantuan ini, Patra Jasa Group berupaya hadir dan berkontribusi langsung dalam membantu pemenuhan kebutuhan dasar para penyintas, termasuk PERWIRA Patra Jasa Group yang turut terdampak. Kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat serta mendukung proses pemulihan pascabencana,” ujar Fadjar.

Baca Juga: Satria Muda Pertamina Perkenalkan Skuad dengan Identitas Baru

Penyaluran bantuan melibatkan Badan Dakwah Islam (BDI) Patra Jasa, anak perusahaan Mitra Tours and Travel (MTT) dan Prima Armada Raya (PAR), serta unit bisnis Patra Jasa Group, antara lain Patra Parapat Hotel, Patra Dumai Hotel, Patraland Amarta Apartment, dan Patra Residence Palagan.

Bantuan yang terkumpul disalurkan kepada penyintas di berbagai wilayah terdampak di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.