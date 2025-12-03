Patra Jasa Raih Penghargaan di Ajang Corporate Governance Perception Index Award 2025

jpnn.com, JAKARTA - PT Patra Jasa kembali menorehkan prestasi dengan meraih Indonesia Trusted Companies Award pada ajang Corporate Governance Perception Index(CGPI) Award 2025.

Acara tersebut diselenggarakan oleh The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) bersama Majalah SWA di Ballroom Hotel Shangri-La, Jakarta (25/11).

Tahun ini, CGPI mengangkat tema Membangun Kapabilitas Dinamis Perusahaan dalam Kerangka Good Corporate Governance (GCG), sebagai dorongan bagi dunia usaha untuk memperkuat tata kelola adaptif dan berkelanjutan.

Penghargaan ini diberikan berdasarkan hasil penilaian menyeluruh CGPI, yang meninjau konsistensi penerapan prinsip GCG melalui serangkaian tahapan evaluasi, mulai dari asesmen dokumen hingga wawancara penjurian. Dari rangkaian proses tersebut, Patra Jasa ditetapkan sebagai Perusahaan Terpercaya, mencerminkan peningkatan kualitas tata kelola yang terus dijaga dari tahun ke tahun.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Direktur Utama PT Patra Jasa, Ray SM Daulay, yang didampingi Pj. VP Corporate Secretary, Fadjar Djoko Santoso, serta VP Legal & Compliance, Harni Latfia. Kehadiran jajaran manajemen ini mencerminkan keseriusan Patra Jasa dalam memperkuat penerapan GCG dan memastikan tata kelola menjadi bagian integral dari operasional bisnis perusahaan.

Dalam sesi penjurian sebelumnya, Ray menegaskan komitmen Patra Jasa terhadap penguatan tata kelola sebagai fondasi utama keberlangsungan bisnis.

“Fokus kami adalah membangun kapabilitas dinamis yang terintegrasi dengan prinsip GCG sehingga seluruh proses bisnis Patra Jasa berjalan transparan, terkendali, dan berkelanjutan. Kami percaya bahwa tata kelola yang kuat bukan hanya kewajiban, tetapi fondasi penting untuk memperkuat daya saing perusahaan di masa depan,” ujarnya.

Capaian ini memperkuat langkah Patra Jasa dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang modern, efektif, dan kompetitif. Melalui berbagai inisiatif transformasi, digitalisasi, serta penguatan budaya integritas, Patra Jasa terus memastikan penerapan GCG menjadi bagian dari perusahaan dan landasan dalam menghadapi dinamika industri.