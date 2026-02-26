Close Banner Apps JPNN.com
Patra Jasa Tawarkan Paket Berbuka Puasa dengan Harga Spesial dan Menginap Ramadan

Kamis, 26 Februari 2026 – 21:07 WIB
Patra Jasa menghadirkan rangkaian promo Iftar dan Ramadan dengan tema 'Patra Ramadan' di seluruh Patra Hotels & Resorts yang ada di berbagai kota di Indonesia. Foto: Dokumentasi Patra Jasa

jpnn.com, JAKARTA - Patra Jasa dalam rangka bulan Ramadan 1447 Hijriah menghadirkan rangkaian promo Iftar dan Ramadan dengan tema 'Patra Ramadan' di seluruh Patra Hotels & Resorts yang ada di berbagai kota di Indonesia.

Program ini disusun untuk menghadirkan rangkaian penawaran yang memadukan kelezatan kuliner, kenyamanan layanan, serta nilai kebersamaan dalam satu pengalaman yang utuh.

Melalui pendekatan ini, Patra Jasa memastikan setiap unit hotel dan resor menghadirkan layanan yang selaras dengan kebutuhan masyarakat selama bulan suci.

Paket Berbuka Puasa dengan Harga Spesial

Sebagai bagian dari 'Patra Ramadan', setiap hotel menghadirkan program Iftar Ramadan dengan konsep yang dikembangkan sesuai karakter destinasi masing-masing.

Ragam menu disiapkan tim kuliner profesional, memadukan hidangan khas Indonesia, sajian Timur Tengah, hingga pilihan internasional.

Seluruh program ini kami hadirkan untuk menambah pengalaman yang tidak hanya beragam dari sisi rasa, tetapi juga menghadirkan sentuhan lokal yang memperkaya momen berbuka puasa bersama keluarga, sahabat, maupun rekan kerja.

Paket Menginap Ramadan yang Nyaman dan Terjangkau

Patra Jasa menawarkan paket berbuka puasa dengan harga spesial dan paket menginap Ramadan yang nyaman dan terjangkau

