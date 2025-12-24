Patra Logistik Siagakan Satgas Nataru, Pastikan Distribusi Energi Tetap Lancar

jpnn.com, JAKARTA - Menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025–2026, PT Patra Logistik menyiagakan Satuan Tugas (Satgas) Nataru untuk memastikan distribusi BBM, LPG, dan energi lainnya tetap aman dan lancar bagi masyarakat.

Satgas ini akan berjaga 24 jam dan berkoordinasi langsung dengan Satgas Nataru Pertamina Group sepanjang periode libur akhir tahun.

Patra Logistik menyiapkan armada distribusi di seluruh wilayah operasinya, mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, hingga wilayah timur Indonesia.

Sejumlah wilayah yang diperkirakan mengalami lonjakan kebutuhan energi, seperti Jawa Tengah dan DIY, mendapatkan perhatian khusus melalui penambahan kesiapan armada dan personel di lapangan.

Untuk mendukung kelancaran distribusi di wilayah Jawa Tengah & DIY, Patra Logistik menyiagakan 536 unit mobil tangki beserta 30 unit armada cadangan.

Sebanyak 2.121 Awak Mobil Tangki (AMT) juga disiagakan secara bergantian untuk memastikan energi sampai ke masyarakat dengan aman, tepat waktu, dan sesuai standar keselamatan.

Patra Logistik juga terhubung dengan Posko Serambi MyPertamina, termasuk dalam penyaluran BBM ke SPBU modular yang ditempatkan di titik-titik destinasi wisata.

Direktur Utama PT Patra Logistik, Yock Yorlando, memastikan kesiapan perusahaan berjalan optimal.