JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Patricio Matricardi Memandang Positif Kegagalan Persib Melawan PSIM

Senin, 25 Agustus 2025 – 16:19 WIB
Patricio Matricardi (kiri) berbincang dengan Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak (kanan). Foto: Persib/utanto Nurhadi Permana.

jpnn.com, BANDUNG - Bek Persib Patricio Matricardi punya pandangan berbeda setelah timnya gagal meraih kemenangan saat melawan PSIM Yogyakarta di Stadion Sultan Agung, Bantul, Minggu (24/8).

Matricardi berhasil mencetak gol penyama kedudukan pada menit 90+6. Berkat gol tunggalnya itu, Persib keluar dari kekalahan dan membawa pulang satu poin sebab laga berakhir seri 1 – 1.

Pemain asal Argentina itu mengatakan pertandingan melawan PSIM Yogyakarta adalah laga yang sulit. Sekalipun tuan rumah adalah tim promosi, mereka justru memberi perlawanan sengit dan menyulitkan timnya.

“Saya rasa ini pertandingan yang sulit, tetapi kalau menurut saya, kami bermain lebih baik dari mereka,” kata Patricardi, dikutip Senin (25/8).

Dia mengaku timnya gagal memanfaatkan dua kesempatan tendangan penalti yang diberikan wasit.

Tak hanya Matricardi, rekan-rekannya pun kecewa sebab mereka tak bisa membawa pulang poin maksimal.

“Kami menghasilkan peluang yang besar, kami gagal memanfaatkan dua penalti dan kami seharusnya tidak bisa kehilangan poin ini, tetapi kami memperlihatkan karakter yang bagus dan berjuang hingga akhir,” ucap pemilik nomor punggung 48 itu.

Menurutnya, kegagalan menang dalam suatu pertandingan adalah hal yang wajar.

Bek Persib Patricio Matricardi punya pandangan berbeda seusai timnya gagal meraih kemenangan saat melawan PSIM Yogyakarta.

