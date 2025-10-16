Patrick Kluivert dan Staf Belanda Resmi Angkat Kaki dari Timnas Indonesia

Kamis, 16 Oktober 2025 – 12:42 WIB

jpnn.com - Langkah besar diambil oleh PSSI setelah Timnas Indonesia gagal menembus putaran final Piala Dunia 2026.

Melalui pernyataan resmi pada Kamis (16/10/2025), PSSI mengumumkan pengakhiran kerja sama dengan pelatih kepala Patrick Kluivert dan seluruh tim kepelatihan asal Belanda.

Keputusan itu diambil melalui mekanisme mutual termination, atau pemutusan kontrak berdasarkan kesepakatan bersama.

Padahal, kontrak Kluivert dan stafnya sejatinya masih berlaku hingga dua tahun ke depan.

"PSSI Tim Kepelatihan Tim Nasional Indonesia secara resmi menyepakati pengakhiran kerja sama lebih awal melalui mekanisme mutual termination," bunyi pernyataan PSSI.

Langkah ini disebut sebagai hasil pertimbangan matang atas dinamika internal dan arah strategis pembinaan tim nasional ke depan.

Setelah kegagalan menembus Piala Dunia 2026, federasi menilai perlu adanya penyegaran di seluruh level kepelatihan tim nasional.

Tak hanya Kluivert, dua nama penting lain juga turut hengkang, yakni Pelatih Timnas U-23 Gerald Vanenburg serta Frank van Kempen, juru taktik Timnas U-20.