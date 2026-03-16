Patrick Kluivert Dapat Pekerjaan Baru Setelah Berpisah dengan Timnas Indonesia

Senin, 16 Maret 2026 – 19:46 WIB
Patrick Kluivert Dapat Pekerjaan Baru Setelah Berpisah dengan Timnas Indonesia - JPNN.COM
Patrick Kluivert saat masih menjadi pelatih Timnas Indonesia. Foto : Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - Patrick Kluivert kembali mendapat peran baru di dunia sepak bola internasional.

Legenda lapangan hijau asal Belanda itu kini dipercaya membantu perkembangan sepak bola Suriname setelah sebelumnya berpisah dengan Timnas Indonesia.

Kluivert resmi ditunjuk sebagai penasehat Timnas Suriname.

Baca Juga:

Dalam tugas barunya, pelatih berusia 49 tahun itu tidak bekerja sendiri.

Dia akan berkolaborasi dengan sesama legenda Belanda, Clarence Seedorf.

"Kami bangga menyambut Clarence Seedorf dan Patrick Kluivert sebagai penasihat tim nasional (Suriname, red).

Baca Juga:

"Mereka akan membantu Brian Tevreden (CEO Timnas Suriname)," bunyi pernyataan pada akun resmi tim nasional Suriname di Instagram.

Federasi sepak bola Suriname menilai pengalaman internasional yang dimiliki Kluivert dan Seedorf akan memberi dampak positif bagi perkembangan sepak bola di negara tersebut.

Patrick Kluivert akhirnya mendapat pekerjaan baru setelah berpisah dengan Timnas Indonesia.

TAGS   Patrick Kluivert  Timnas Indonesia  SURINAME  timnas Suriname 
