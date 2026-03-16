Patrick Kluivert Dapat Pekerjaan Baru Setelah Berpisah dengan Timnas Indonesia

jpnn.com - Patrick Kluivert kembali mendapat peran baru di dunia sepak bola internasional.

Legenda lapangan hijau asal Belanda itu kini dipercaya membantu perkembangan sepak bola Suriname setelah sebelumnya berpisah dengan Timnas Indonesia.

Kluivert resmi ditunjuk sebagai penasehat Timnas Suriname.

Dalam tugas barunya, pelatih berusia 49 tahun itu tidak bekerja sendiri.

Dia akan berkolaborasi dengan sesama legenda Belanda, Clarence Seedorf.

"Kami bangga menyambut Clarence Seedorf dan Patrick Kluivert sebagai penasihat tim nasional (Suriname, red).

Baca Juga: Patrick Kluivert Ungkap Kerinduannya dengan Timnas Indonesia

"Mereka akan membantu Brian Tevreden (CEO Timnas Suriname)," bunyi pernyataan pada akun resmi tim nasional Suriname di Instagram.

Federasi sepak bola Suriname menilai pengalaman internasional yang dimiliki Kluivert dan Seedorf akan memberi dampak positif bagi perkembangan sepak bola di negara tersebut.