Patrick Kluivert Kirim Sinyal Timnas Indonesia Main Menyerang Lawan Lebanon

Senin, 08 September 2025 – 17:59 WIB

jpnn.com - Timnas Indonesia akan melakoni laga FIFA Matchday menghadapi Lebanon.

Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert kemungkinan tidak banyak mengubah strategi dengan menginstruksikan anak asuhnya bermain menyerang.

“Mentalitas mereka luar biasa. Tidak peduli melawan tim mana pun, yang penting bagaimana kami menghormati game plan, dan itu yang kami lakukan,” ujar juru taktik kelahiran 1 Juli 1976 itu dalam laman Kita Garuda.

Pada laga melawan Taiwan, Skuad Garuda mencoba bermain ofensif dengan strategi 4-5-1.

Formula tersebut terbukti efektif setelah Timnas Indonesia meraih kemenangan dengan skor 6-0 atas tim berjuluk Blue Wings itu.

Patrick Kluivert kemungkinan bakal menggunakan strategi serupa ketika menghadapi Lebanon.

Manajer asal Belanda itu diprediksi bakal menurunkan dua pemain naturalisasi baru yaitu Miliano Jonathans dan Mauro Zijlstra sejak awal.

Keduanya menjadi pemain pengganti saat Timnas Indonesia menghadapi Taiwan.