Patrick Kluivert Minta Pemain Timnas Indonesia Fokus Ketimbang Ribut Soal Wasit

jpnn.com, JEDDAH - Timnas Indonesia memilih fokus ketimbang meributkan masalah wasit yang akan memimpin laga putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert mengungkapkan pihaknya sejatinya kecewa dengan keputusan dari AFC.

Sebab, federasi sepak bola Asia mengindahkan surat keberatan dari PSSI mengenai wasit asal Timur Tengah yang memimpin laga Indonesia melawan Arab Saudi.

Melansir dari laman Iraqi Football, juru taktik kelahiran 1 Juli 1976 itu lebih memilih fokus mempersiapkan Timnas Indonesia ketimbang pusing memikirkan hal di luar pertandingan.

“Kami akan tetap fokus pada tim kami di lapangan. Kami tidak takut dengan kondisi seperti ini. Saya memiliki kepercayaan penuh kepada tim saya karena kami sudah terbiasa bermain dalam atmosfer seperti ini,” ungkap Patrick Kluivert.

Pertandingan putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Timnas Indonesia melawan Arab Saudi rencananya akan dipimpin wasit Ahmed Al-Ali.

Kehadiran wasit asal Kuwait sebagai pengadil di lapangan dinilai kurang fair mengingat laga yang dimainkan terdapat negara dari kawasan Asia Barat.

Al-Ali sejatinya pernah menjadi pengadil Indonesia saat melakoni Kualifikasi Piala Dunia 2022 lalu.