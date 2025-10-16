Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Patrick Kluivert: Saya Akan Selalu Bangga

Kamis, 16 Oktober 2025 – 23:10 WIB
Patrick Kluivert saat mendampingi Timnas Indonesia berlaga pada putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia. Foto: Dokumentasi Kita Garuda

jpnn.com, JAKARTA - Patrick Kluivert lapang dada setelah kerja samanya bareng PSSI berakhir setelah Timnas Indonesia gagal tembus Piala Dunia 2026.

Manajer kelahiran 1 Juli 1976 itu seharusnya masih memiliki kontrak hingga 2027 mendatang.

Hasil dari putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 akhirnya membuat posisi legenda Barcelona di Indonesia berakhir.

Skuad Garuda di bawah asuhan Kluivert gagal terbang tinggi setelah telan dua kekalahan beruntun dari Arab Saudi (2-3) dan Irak (0-1).

Melalui sosial media pribadinya, Kluivert tulis salam perpisahan setelah kerja sama berakhir dengan PSSI.

“Meskipun saya sangat kecewa dan menyesal karena tidak lolos ke Piala Dunia, saya akan selalu bangga dengan apa yang telah kita bangun bersama,” tulis Kluivert.

Pria asal Belanda itu mengaku terkesan melatih Indonesia kendati hanya berjalan selama sembilan bulan.

Kluivert mengucapkan salam perpisahan untuk seluruh penggemar Timnas Indonesia yang selalu mendukung hingga saat ini.

Patrick Kluivert lapang dada setelah kerja samanya bareng PSSI berakhir melalui mekanisme mutual termination, Kamis (16/10)

