Patrick Kluivert Tabuh Genderang Perang Menjelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi

jpnn.com - Timnas Indonesia percaya diri menatap laga putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Arab Saudi.

Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert mengungkapkan laga melawan The Green Falcons ibarat partai final.

Kluivert Siap Berikan yang Terbaik

Melansir dari laman Iraqi Football, juru taktik kelahiran 1 Juli 1976 itu siap memberikan yang terbaik.

“Kami menganggap pertandingan ini sebagai final, dan kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk meraih hasil positif. Kami yakin akan tampil lebih baik,” ujar Kluivert.

Legenda Ajax Amsterdam itu mengungkapkan bahwa persiapan anak asuhnya berjalan dengan baik.

Seluruh penggawa Garuda menjalani latihan dengan maksimal kendati beberapa pemain diaspora terlambat datang ke Negeri Petro Dolar.

“Kami sepenuhnya siap untuk pertandingan ini. Saya tidak akan mencari-cari alasan apa pun. Meski ada keterlambatan kedatangan beberapa pemain dari Eropa, kami tidak punya alasan sama sekali,” ungkap Kluivert.

Jadwal Timnas Indonesia

Menarik ditunggu laga Timnas Indonesia melawan Arab Saudi yang rencananya digelar di King Abdullah Sports City, Jeddah, Kamis (9/10/2025) dini hari WIB.