Patrick Kluivert Tak Menerima Kekalahan Timnas Indonesia dari Arab Saudi

Kamis, 09 Oktober 2025 – 08:27 WIB

jpnn.com - Patrick Kluivert tak bisa menyembunyikan rasa kecewanya setelah Timnas Indonesia kalah dari Arab Saudi di laga perdana Grup B putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Pertandingan Indonesia vs Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sports City, Kamis (9/10/2025) dini hari WIB, berakhir dengan skor 2-3.

Indonesia sejatinya tampil menjanjikan di laga ini. Skuad Garuda bahkan unggul cepat pada menit ke-10 lewat penalti Kevin Diks.

Patrick Kluivert Kecewa

Namun, Arab Saudi mampu bangkit dengan mencetak tiga gol balasan melalui Waheb Saleh (17') dan Firas Al Buraikan (p.36', 62').

"Inilah sepak bola. Kami memulai pertandingan dengan sangat baik, tetapi kami kebobolan gol-gol yang terlalu mudah."

"Meski begitu, saya bangga dengan semangat para pemain. Hasil ini tidak adil bagi kami," kata Kluivert seusai laga seperti dikutip dari Kooora.

Indonesia Pantas Dapat Poin

Pelatih asal Belanda itu menilai Indonesia pantas mendapatkan hasil lebih baik berkat performa solid di babak pertama.

Menurutnya, faktor keberuntungan menjadi pembeda utama yang membuat Skuad Garuda gagal meraih poin.