Patrick Kluivert Tenangkan Publik, Sandy Walsh Fit Bela Timnas Indonesia?

jpnn.com - Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert memberikan update soal kondisi anak asuhnya, Sandy Walsh.

Kluivert memastikan pemain Buriram United itu dalam kondisi baik dan siap bergabung bersama Skuad Garuda meski sempat mengalami masalah hamstring.

Cedera saat Bela Klub

Sandy sebelumnya ditarik ke luar lebih cepat ketika membela Buriram United di ajang AFC Champions League Elite melawan FC Seoul pada 30 September lalu.

Dia hanya bermain 20 menit sebelum digantikan Filip Stojkovic, memunculkan kekhawatiran bahwa cedera otot hamstringnya akan mengganggu persiapan tim nasional.

Namun, Kluivert menegaskan kondisi tersebut bukanlah cedera serius.

"Sandy ditarik keluar karena hamstring, tetapi itu bukan masalah besar. Dia akan baik-baik saja dan segera bergabung dengan tim,” ujar Kluivert dalam pernyataan yang dirilis lewat kanal YouTube resmi Timnas Indonesia.

Jaminan untuk Publik

Kabar ini sekaligus menepis kekhawatiran publik. Manajer tim, Sumardji, sebelumnya juga menyampaikan hal serupa, menegaskan bahwa kondisi Sandy tidak mengkhawatirkan.

Bek serbabisa berusia 29 tahun itu menjadi opsi penting di lini belakang Indonesia. Selain Sandy, Kluivert juga memiliki Kevin Diks, Yakob Sayuri, serta Eliano Reijnders yang bisa ditempatkan di posisi bek kanan.