JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Patrick Kluivert Tersenyum Lihat Latihan Timnas Indonesia Menjelang Lawan Arab Saudi

Selasa, 07 Oktober 2025 – 11:09 WIB
Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert Foto : Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert tampak puas melihat antusiasme dan determinasi tinggi para pemainnya dalam sesi latihan menjelang laga melawan Arab Saudi pada putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Kluivert menilai semangat yang ditunjukkan para pemain sudah berada di level tertinggi.

Hal itu membuatnya optimistis dengan peluang Skuad Garuda menghadapi dua laga krusial di Grup C.

"Saya sangat senang dengan semangat para pemain. Energi mereka luar biasa, dan latihan pertama berjalan sangat baik," ujar Kluivert dalam video yang diunggah kanal YouTube Timnas Indonesia.

Persiapan Tanpa Kekhawatiran

Meski sejumlah pemain baru bergabung belakangan karena jadwal kompetisi klub, Kluivert menegaskan hal tersebut bukan masalah besar.

Dia menilai anak asuhnya sudah terbiasa menghadapi situasi semacam ini.

"Kami pernah mengalami hal serupa, dan mereka tahu bagaimana sistem ini bekerja. Proses adaptasi akan berjalan lancar," tambah pelatih asal Belanda itu.

Bagi Kluivert, kunci sukses bukan hanya pada strategi atau formasi, tetapi pada kekompakan dan semangat yang kini dia lihat tumbuh kuat dalam skuadnya.

Patrick Kluivert tak bisa menyembunyikan senyumnya saat memimpin latihan Timnas Indonesia jelang lawan Arab Saudi. Apa penyebabnya?

