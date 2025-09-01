Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Patrick Kluivert Tiba di Surabaya, Timnas Indonesia Panaskan Mesin Hadapi Taiwan dan Lebanon

Senin, 01 September 2025 – 06:22 WIB
Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert saat menjalani laga putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia. Foto: Dokumentasi Kita Garuda

jpnn.com - Timnas Indonesia akan memulai persiapan awal menghadapi FIFA Matchday yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya.

Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert sudah tiba di Kota Pahlawan untuk memimpin pemusatan latihan.

Juru taktik kelahiran 1 Juli 1976 itu bahkan sempat menyaksikan pertandingan BRI Super League antara Dewa United Banten melawan Persija Jakarta di Banten International Stadium bersama asistennya, Alex Pastor.

Skuad Garuda dijadwalkan menghadapi Taiwan dan Lebanon dalam laga persahabatan. Kedua pertandingan akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, masing-masing pada Jumat (5/9/2025) dan Senin (8/9/2025).

Sejauh ini, belum ada tanda-tanda laga bakal ditunda meski situasi Surabaya sempat memanas akibat gelombang demonstrasi.

Manajer Timnas Indonesia Sumardji mengungkapkan seluruh pemain akan memulai persiapan di Surabaya pada Senin (1/9/2025).

"Semua pemain berkumpul mulai 1 September," ungkap pria kelahiran 12 Februari 1972 itu saat dihubungi JPNN.com, Minggu (31/8).

Dalam persiapannya, Patrick Kluivert memanggil 27 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan. Jumlah tersebut masih bisa bertambah seiring rampungnya proses naturalisasi Mauro Zijlstra dan Milano Jonathan.

Patrick Kluivert tiba lebih awal di Surabaya untuk memulai pemusatan latihan perdana menghadapi laga melawan Taiwan dan Lebanon

