JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Patrick Kluivert Ungkap Alasan Bawa Nadeo Argawinata Seusai Emil Audero Cedera

Sabtu, 04 Oktober 2025 – 20:31 WIB
Patrick Kluivert Ungkap Alasan Bawa Nadeo Argawinata Seusai Emil Audero Cedera - JPNN.COM
Kiper Timnas Indonesia Nadeo Argawinata. Foto: Dhiya Muhammad El Labib/JPNN.com.

jpnn.com - Timnas Indonesia harus menerima kabar kurang menyenangkan menjelang putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Kiper Emil Audero dipastikan absen karena cedera. Situasi ini membuat pelatih Patrick Kluivert mengambil langkah memanggil Nadeo Argawinata.

Absennya Emil terjadi setelah penjaga gawang Cremonese itu mengalami cedera saat tampil di Serie A melawan Como pada akhir September lalu.

Kondisi itu memaksa Kluivert melakukan perombakan di daftar penjaga gawang. Nama Nadeo, yang sudah lama absen dari tim nasional akhirnya kembali disertakan bersama Maarten Paes, Ernando Ari, dan Reza Arya.

Bagi Kluivert, keputusan ini tidak hanya soal kebutuhan darurat. Pelatih asal Belanda itu menilai performa Nadeo bersama Borneo FC menjadi alasan kuat pemanggilan kembali.

"Nadeo tampil sangat baik di Borneo, bahkan menjadi kapten dan membawa timnya berada di puncak klasemen (BRI Super League)."

"Ini persaingan yang bagus untuk Maarten, juga untuk Nadeo. Itu yang kami inginkan,” tegas Kluivert.

Borneo memang tampil luar biasa di Super League 2025/2026. Enam kemenangan dari enam pertandingan membawa Pesut Etam memuncaki klasemen dengan 18 poin. Konsistensi tersebut tak lepas dari kontribusi Nadeo di bawah mistar.

Ini alasan Patrick Kluivert membawa Nadeo Argawinata di saat Emil Audero mengalami cedera.

