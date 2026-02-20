Patrick Kluivert Ungkap Kerinduan dengan Timnas Indonesia

jpnn.com - Patrick Kluivert berbicara soal pengalamannya bersama Timnas Indonesia.

Meski masa tugasnya telah berakhir, hasrat untuk kembali menangani Skuad Garuda rupanya belum padam.

Kluivert sebelumnya dipercaya memimpin Timnas Indonesia dengan misi besar mengantarkan Merah Putih menembus Piala Dunia 2026.

Namun, Indonesia kandas di putaran keempat, sebuah hasil yang turut berdampak pada posisi Skuad Garuda di peringkat FIFA.

Setelah itu, kerja sama antara Kluivert dan PSSI resmi berakhir melalui kesepakatan bersama.

Kendati demikian, pengalaman singkat tersebut justru meninggalkan kesan mendalam bagi pelatih berusia 49 tahun itu.

"Luar biasa (menjadi pelatih Timnas Indonesia, red)," ucap Kluivert dilansir VoetbalPrimeur.

Mantan penyerang Barcelona itu menilai atmosfer sepak bola Indonesia berada pada level yang sangat berbeda dibandingkan pengalamannya di tempat lain.