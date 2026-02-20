Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Patrick Kluivert Ungkap Kerinduan dengan Timnas Indonesia

Jumat, 20 Februari 2026 – 10:44 WIB
Patrick Kluivert Ungkap Kerinduan dengan Timnas Indonesia - JPNN.COM
Patrick Kluivert saat masih melatih Timnas Indonesia. Foto : Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - Patrick Kluivert berbicara soal pengalamannya bersama Timnas Indonesia.

Meski masa tugasnya telah berakhir, hasrat untuk kembali menangani Skuad Garuda rupanya belum padam.

Kluivert sebelumnya dipercaya memimpin Timnas Indonesia dengan misi besar mengantarkan Merah Putih menembus Piala Dunia 2026.

Baca Juga:

Namun, Indonesia kandas di putaran keempat, sebuah hasil yang turut berdampak pada posisi Skuad Garuda di peringkat FIFA.

Setelah itu, kerja sama antara Kluivert dan PSSI resmi berakhir melalui kesepakatan bersama.

Kendati demikian, pengalaman singkat tersebut justru meninggalkan kesan mendalam bagi pelatih berusia 49 tahun itu.

Baca Juga:

"Luar biasa (menjadi pelatih Timnas Indonesia, red)," ucap Kluivert dilansir VoetbalPrimeur.

Mantan penyerang Barcelona itu menilai atmosfer sepak bola Indonesia berada pada level yang sangat berbeda dibandingkan pengalamannya di tempat lain.

Patrick Kluivert berbicara soal pengalamannya bersama Timnas Indonesia. Apa yang dikatakan legenda sepak bola Belanda itu?

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Patrick Kluivert  Timnas Indonesia  Pelatih Timnas Indonesia  Piala Dunia 2026 
BERITA PATRICK KLUIVERT LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp