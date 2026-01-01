Close Banner Apps JPNN.com
Olahraga - Sepak Bola

Patrick Kluivert Ungkap Sisi Jordi Cruyff yang Tak Banyak Diketahui

Kamis, 01 Januari 2026 – 14:41 WIB
Jordi Cruyff bersama Ketum PSSI, Erick Thohir serta Patrick Kluivert saat diperkenalkan ke publik pada Selasa (11/3) silam. Foto: Dokumentasi PSSI

jpnn.com - Patrick Kluivert memberikan respons terkait langkah Jordi Cruyff yang akan bergabung dengan Ajax sebagai Direktur Teknik.

Mantan penyerang timnas Belanda itu menilai kesepakatan yang telah dicapai secara lisan antara Cruyff dan Ajax sebagai keputusan yang tepat bagi klub asal Amsterdam tersebut.

Jordi Cruyff dijadwalkan mulai menjalankan tugas barunya pada Februari mendatang.

Kluivert memandang Cruyff sebagai sosok penting, terutama karena rekam jejaknya dalam membangun fondasi sepak bola dan pengembangan pemain muda.

"Kami sering berdiskusi secara mendalam mengenai sepak bola."

Jordi benar-benar hidup untuk sepak bola dan memiliki gambaran yang jelas tentang bagaimana mencetak pemain berkualitas serta meraih hasil melalui pembinaan," ucap Kluivert dilansir De Telegraaf.

Menurut Kluivert, pengalaman Cruyff sebagai mantan pemain dan pelatih menjadi nilai tambah yang signifikan.

Latar belakang tersebut diyakini membuatnya mampu mengambil keputusan strategis dengan sudut pandang yang utuh, baik dari sisi permainan maupun pengelolaan sumber daya manusia.

