PATRON Angkat Fakta Lama: TPPU Berawal dari Perang Narkoba

jpnn.com, JAKARTA - Ada fakta sejarah penting yang jarang disadari publik. Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang selama ini ramai diberitakan untuk kasus korupsi, sejatinya lahir dari perang global melawan narkoba.

Ketua Umum Patriot Anti Narkoba (PATRON) Muannas Alaidid menegaskan bahwa Indonesia selama ini cenderung keliru dalam menerapkan TPPU.

Kekeliruan itu sederhana: TPPU justru jarang dikaitkan dengan kejahatan narkotika. Lalu, mengapa fakta sejarah ini penting? Dan apa yang akan berubah ke depannya?

Muannas menilai banyak orang awam mengira TPPU identik dengan korupsi. Asosiasi ini, kata Muannas, muncul karena pemberitaan yang masif tentang pencucian uang dalam skandal-skandal mega korupsi belakangan ini.

Namun, Muannas menjelaskan secara historis bahwa pemikiran Anti Money Laundering (AML) atau TPPU internasional justru lahir dari kejahatan narkotika.

Muannas mengatakan, konsep AML muncul dari UN Convention Against Illicit Drug Trafficking in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988.

"Yang lebih dikenal sebagai Konvensi Wina 1988," kata Muannas sebagaimana dikutip dalam keterangan tertulis, Sabtu (25/4)

Konvensi inilah yang pertama kali mewajibkan negara-negara di dunia untuk mengkriminalisasi pencucian uang yang berasal dari perdagangan gelap narkotika dan psikotropika.