JPNN.com - Olahraga - All Sport

Pattimura International Big Fight 2026 Buka Jalan Kebangkitan Tinju Indonesia

Kamis, 28 Mei 2026 – 23:02 WIB
Acara konferensi pers Pattimura International Big Fight 2026 yang diselenggarakan di Studio TVRI, Jakarta, Kamis (28/5). Foto: Dokumentasi Pattimura International Big Fight 2026

jpnn.com - Ajang Pattimura International Big Fight 2026 akan mempertemukan petinju Indonesia melawan petarung asal Thailand.

Tercatat, di kelas super bantam 55,3 kg, Sunan Agung Amoragam akan menghadapi wakil Negeri Gajah Putih, Nathha Phong Nuchap Hum.

Adapun pada kelas bulu 57,1 kg, Noldi Manakane bakal melawan Phirawat Phantong.

Promotor Pattimura International Big Fight 2026 Nikolas Johan Kilikily mengungkapkan ajang ini menjadi momentum kebangkitan tinju profesional Indonesia di level internasional.

Menurutnya, Indonesia dikenal sebagai penghasil petinju kelas dunia, seperti Ellyas Pical yang menjadi petinju pertama Indonesia peraih gelar juara IBF.

Karena itu, pihaknya optimistis ke depan akan banyak petinju yang menjadikan ajang tersebut sebagai panggung unjuk gigi di dunia internasional.

"Kami sudah lama tidak menggelar pertandingan tinju profesional yang melibatkan petinju luar negeri."

"Jadi, ajang ini merupakan salah satu event tinju terbesar pada 2026. Saya berharap Sunan dan Noldi bisa mengalahkan petinju Thailand," ujar Nikolas.

Ajang Pattimura International Big Fight 2026 jadi wadah petinju Tanah Air untuk unjuk gigi lawan petarung dari luar negeri, Jumat (29/5)

TAGS   Pattimura International Big Fight 2026  Tinju  event tinju  Pattimura International Big Fight 

