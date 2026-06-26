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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Patuhi Arahan Presiden Prabowo, Pertamina Siap Turunkan Harga BBM Bulan Depan

Jumat, 26 Juni 2026 – 14:57 WIB
Patuhi Arahan Presiden Prabowo, Pertamina Siap Turunkan Harga BBM Bulan Depan - JPNN.COM
Komisaris Utama Pertamina Mochamad Iriawan menyampaikan keterangan pers kepada media seusai melaksanakan ibadah salat Jumat di Masjid Jami' Darussalam, Kuningan, Jakarta, Jumat (26/6/2026). Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Dewan Komisaris PT Pertamina (Persero) bergerak cepat mendorong direksi untuk segera memproyeksikan penurunan harga BBM secara bertahap seiring melandainya tren harga minyak mentah dunia.

Komisaris Utama Pertamina Mochamad Iriawan menyatakan bahwa langkah strategis ini diambil setelah dirinya bersama Direktur Utama Pertamina dipanggil langsung oleh Kepala Negara ke Istana beberapa waktu lalu.

Pria yang akrab disapa Iwan Bule tersebut menegaskan bahwa instruksi Presiden melekat kuat sebagai kewajiban mutlak untuk mengutamakan kepentingan bangsa.

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"Pesan itu saya maknai sebagai kewajiban mutlak untuk mengutamakan kepentingan bangsa, menjaga integritas, dan memastikan Pertamina benar-benar bekerja untuk masyarakat Indonesia," ujar Iriawan dengan nada penuh penekanan.

Sebagai bentuk konkret kepatuhan terhadap arahan tersebut, Dewan Komisaris kini gencar menjalankan fungsi pengawasan. Manajemen Pertamina diminta untuk terus memproyeksikan struktur biaya secara ketat agar penurunan harga dapat segera dinikmati publik.

"Untuk itu, kami telah memberikan masukan kepada Direksi dan terus mendorong dan proyeksikan di awal bulan depan ini diharapkan sudah mulai ada penyesuaian atau penurunan harga secara bertahap," ungkapnya.

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Sinyal positif ini disampaikan mantan Penjabat Gubernur Jawa Barat tersebut seusai melaksanakan ibadah salat Jumat di Masjid Jami' Darussalam, Kuningan, Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Tampil bersahaja dengan baju koko dan kopiah hitam, Iriawan yang baru keluar dari masjid langsung disambut rentetan pertanyaan oleh awak media, terkait keluhan masyarakat yang mempertanyakan mengapa harga BBM domestik belum kunjung turun di saat pasar internasional sedang melemah.

Dewan komisaris Pertamina bergerak cepat mendorong direksi untuk segera memproyeksikan penurunan harga BBM secara bertahap seiring turunnya harga minyak dunia.

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TAGS   Harga BBM  harga BBM subsidi  komut pertamina  Direksi Pertamina 
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