Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Paul Munster Sebut Aktor Utama Kemenangan Bhayangkara atas Persija, Bintang Besar

Senin, 06 April 2026 – 05:07 WIB
Paul Munster Sebut Aktor Utama Kemenangan Bhayangkara atas Persija, Bintang Besar - JPNN.COM
Pelatih Bhayangkara Presisi Lampung FC Paul Munster. Foto: Dokumentasi I League

jpnn.com - BANDARLAMPUNG - Bhayangkara Presisi Lampung FC menang atas Persija Jakarta dengan skor 3-2 pada lanjutan BRI Super League di Stadion Sumpah Pemuda, Bandarlampung, Minggu (5/4/2026).

Pelatih Bhayangkara FC Paul Munster memuji Moussa Sidebe sebagai bintang besar seusai mencetak dua gol yang membuat timnya menang dramatis.

"Sudah saya kira Sidibe akan bermain baik dan ia memiliki kualitas. Sidibe bagus dan bintang besar. Ini adalah laga besar baginya," kata Pelatih Bhayangkara tersebut di Bandarlampung, Minggu.

Namun begitu, ia mengatakan bahwa Bhayangkara tidak hanya mengandalkan Moussa Sidebe, tetapi seluruh pemain dalam tim yang telah bekerja keras untuk memenangi setiap pertandingannya.

"Saya juga apresiasi Dendy Sulistyawan yang mencetak gol melalui tendangan bebas. Gol tendangan ini memang sering kami ulang setiap latihan," kata dia.

Paul Munster mengatakan bahwa melawan Persija Jakarta bukanlah pertandingan yang mudah karena mereka adalah tim yang kuat dan sulit.

"Hal itu terbukti di awal babak pertama kami dikejutkan gol cepat yang tidak diharapkan, tetapi kami terus berproses untuk memenangkan pertandingan ini," kata dia.

Menurutnya, pada pertandingan sulit melawan Persija Jakarta mental pemain menjadi kunci kemenangan.

Bhayangkara Presisi Lampung FC menang dramatis atas Persija Jakarta dengan skor 3-2 pada laga Minggu.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bhayangkara FC  Bhayangkara Presisi Lampung FC  Persija  Persija Jakarta  Paul Munster  Super League 
JPNN VIDEO

JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp