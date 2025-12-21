Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Paul Munster Singgung Perbedaan Kualitas Pemain Bhayangkara FC dan Persib

Senin, 22 Desember 2025 – 00:00 WIB
Pelatih Bhayangkara FC Paul Munster (kanan) dalam konferensi pers pascalaga melawan Persib Bandung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (21/12/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Bhayangkara FC harus mengakui keunggulan Persib Bandung seusai kalah dengan skor 0 - 2 pada pertandingan pekan ke-15 BRI Super League 2025/26 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

The Guardians -julukan Bhayangkara FC- tak bisa mencetak satu pun gol.

Tak banyak peluang juga yang tercipta dari sisi tim tamu. Mereka kesulitan membongkar pertahanan Persib yang malam ini kokoh.

Pelatih Bhayangkara FC Paul Munster tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Dia kecewa karena hasil buruk harus diterimanya dalam laga tandang ini.

Munster paham bagaimana sulitnya tim mengalahkan Persib Bandung, jawara Liga 1 beruntun.

"Ya jelas kami kalah, kami kecewa, tapi kami juga perlu mengakui kualitas dari Persib Bandung. Pertandingan yang sulit, kami tahu ini akan sulit. Mereka tim yang lebih baik, itu jelas," kata Munster dalam konferensi pers pascalaga, Minggu (21/12/2025) malam.

Menurutnya, Bhayangkara kesulit membuat peluang. Jikalau ada, pemain tak bisa mengeksekusinya menjadi gol.

"Kami berjuang sampai akhir, kami terus berusaha. Kami memiliki beberapa peluang kecil, beberapa peluang, tetap kami tidak mengeksekusinya," tuturnya.

TAGS   Persib  Persib Bandung  Bhayangkara FC  Paul Munster  Super League  BRI Super League 
