Paula Verhoeven dan Baim Wong Duduk Bareng, Saksikan Momen Kelulusan Putra Sulungnya
jpnn.com, JAKARTA - Putra sulung Paula Verhoeven dan Baim Wong, Kiano Tiger Wong, baru saja lulus TK.
Momen kelulusan Kiano pun dibagikan oleh Paula Verhoeven melalui akunnya di Instagram.
Dari video yang dibagikan, terlihat Paula Verhoeven dan Baim Wong duduk bareng menyaksikan momen kelulusan sang putra.
Di awal video, Paula Verhoeven tampak seorang diri menyaksikan beberapa karya tangan putranya tersebut.
Kemudian, terlihat momen Kiano Tiger Wong yang mengenakan pakaian toga memasuki ruangan.
Di situ terlihat Paula Verhoeven dan Baim Wong menyambut putra mereka dari bangku orang tua murid.
Paula dan Baim Wong tampak duduk bersebelahan untuk menyaksikan hari kelulusan sang buah hati.
Walaupun dalam video itu tak terlihat interaksi yang terjalin antara mantan suami istri tersebut.