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JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Paulo Ricardo Dikabarkan Bertahan, Berpeluang Jadi Pemain Asing Pertama Pilihan Shin Tae-yong di Persija

Senin, 15 Juni 2026 – 11:24 WIB
Paulo Ricardo Dikabarkan Bertahan, Berpeluang Jadi Pemain Asing Pertama Pilihan Shin Tae-yong di Persija - JPNN.COM
Bek Persija Jakarta Paulo Ricardo. Foto: Persija.

jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta disebut sudah mengambil langkah awal dalam menyusun skuad untuk musim 2026/2027. 

Di tengah perombakan besar-besaran yang membuat sejumlah pemain asing harus angkat kaki, Paulo Ricardo dikabarkan bakal tetap menjadi bagian dari Macan Kemayoran.

Kabar tersebut diungkap jurnalis Italia Lorenzo Lepore yang mengutip pernyataan agen Paulo Ricardo, Goran Sabolic. 

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Menurut Sabolic, pihaknya telah mencapai kesepakatan dengan Persija untuk memperpanjang kontrak sang pemain selama satu tahun.

"Ya, kami telah mencapai kesepakatan untuk memperpanjang kontrak Paulo Ricardo selama 12 bulan. Dia sangat senang di Persija Jakarta, segalanya berjalan baik," ujar Sabolic seperti dikutip Lorenzo Lepore.

Apabila kesepakatan itu resmi diumumkan, Paulo Ricardo akan menjadi pemain asing pertama yang dipertahankan Persija pada era pelatih Shin Tae-yong. 

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Situasi ini cukup menarik mengingat manajemen tengah melakukan evaluasi besar terhadap komposisi legiun impor mereka.

Paulo Ricardo sendiri baru bergabung dengan Persija pada putaran kedua musim lalu.

Persija Jakarta dikabarkan mempertahankan bek asingnya, Paulo Ricardo. Pemain asal Brasil itu menjadi pemain asing pertama pilihan Pelatih Shin Tae-yong.

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TAGS   Shin Tae Yong  Persija Jakarta  Paulo Ricardo  pemain asing 
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