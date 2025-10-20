Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Features

Paus Merah Muda Raksasa Keliling Indonesia, Ternyata Terbuat dari Sampah

Senin, 20 Oktober 2025 – 13:44 WIB
Paus Merah Muda Raksasa Keliling Indonesia, Ternyata Terbuat dari Sampah - JPNN.COM
Instalasi seni paus raksasa berwarna pink bernama Runa milik seniman Arkiv Vilmansa mejeng dalam acara Pasar Seni ITB 2025. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - PAUS Paus raksasa berwarna merah muda belakangan menjadi buah bibir di kalangan pencinta seni.

Karya seni instalasi yang diberi nama Raga dan Runa itu milik seniman asal Bandung, Arkiv Vilmansa.

Laporan Nur Fidhiah Shabrina, Bandung

Baca Juga:

Karya ini bukan sekadar instalasi visual yang megah, tetapi juga membawa pesan lingkungan yang mendalam, mengingatkan manusia untuk kembali peduli terhadap alam.

Arkiv menjelaskan, karya paus bernama Widya Segara lahir dari proyek Media Segara Project. Ini adalah sebuah inisiatif yang berangkat dari isu lingkungan, khususnya permasalahan sampah plastik di Bali.

“Paus ini kami buat dari bahan plastik PVC, karena punya fleksibilitas tinggi dan bisa dibawa keliling. Paus ini sudah dibawa ke Bali, Galeri Nasional (Galnas), lalu ke Bandung Desin Biennale, dan sekarang ke Pasar Seni ITB,” kata Arkiv saat ditemui di Bandung, Senin (20/10).

Baca Juga:

Menurutnya, penggunaan materil PVC bukan tanpa alasan. Selain lebih ringan dan mudah dipindahkan, material tersebut juga dipilih karena dapat didaur ulang setelah pameran usai.

Arkiv menyebut, Widya Segara memang dirancang dengan konsep zero waste.

Instalasi seni paus raksasa berwarna pink hadir dalam pameran Bandung Design Biennale, dan menarik perhatian pengunjung Pasar Seni ITB 2025.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Paus Merah Muda  Paus Raksasa  Arkiv Vilmansa  Widya Segara  seni instalasi  seniman Bandung  Pasar Seni ITB 2025 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp