Paus Sepanjang 10 Meter Terdampar di Perairan Sungai Somor OKI

jpnn.com, OGAN KOMERING ILIR - Warga di wilayah perbatasan Kecamatan Cengal dan Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dihebohkan dengan penemuan seekor paus di perairan Desa Sungai Somor, Minggu (15/2/2026).

Mamalia laut dengan panjang lebih dari 10 meter tersebut ditemukan dalam kondisi hidup, namun, tampak lemah.

Saat pertama kali terlihat, paus terjebak di perairan dangkal sehingga tidak mampu bebas menuju laut lepas.

Hingga saat ini, warga setempat bersama perangkat desa berupaya mengarahkan paus dari Muara Sungai kembali ke laut.

Proses evakuasi mengalami kendala besar akibat kondisi perairan yang dangkal membuat paus sulit untuk bergerak.

Camat Sungai Menang Eka Mardia membenarkan adanya laporan penemuan paus tersebut.

Kejadian bermula saat sejumlah nelayan setempat tengah mencari ikan seperti biasa. Nelayan melihat benda besar mengapung di tengah sungai dan awalnya mengira kayu gelondongan.

"Setelah didekati warga menggunakan perahu ketek, mereka terkejut karena benda tersebut ternyata seekor paus berukuran sangat besar. Kondisinya sudah terdampar dan tidak bisa bergerak karena air sungai dangkal,” ungkap Eka, Senin (16/2/2026).