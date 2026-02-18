Paus yang Sempat Terdampar di Sungai Somor OKI Mati

jpnn.com - PALEMBANG - Seekor paus yang sempat terdampar di perairan Desa Sungai Somor, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, pada Minggu (15/2), dilaporkan mati. Mamalia sepanjang 10 meter itu ditemukan mengambang tak bernyawa di air sungai yang dangkal.

Ternyata hilangnya paus dari pandangan beberapa waktu lalu bukanlah pertanda mamalia itu telah berenang bebas, melainkan tubuh lelahnya mulai tenggelam ditelan pasang.

"Kabar dia kembali ke laut itu keliru. Saat air pasang, tubuhnya tenggelam hingga tak terlihat. Namun, saat air surut pagi ini dia muncul kembali sudah dalam kondisi tidak bergerak lagi," ungkap Camat Cengal Gotot Holden, Rabu (18/2).

Sebelumnya, ikan paus sepanjang 10 meter itu ditemukan nelayan bernama Sopyan saat mencari ikan di sungai dangkal.

Sopyan mengaku sempat terkejut melihat benda besar mengapung, dan baru menyadari itu ikan paus yang terdampar serta tidak bisa bergerak karena air rendah.

Penemuan ikan paus tersebut menarik perhatian warga yang datang menggunakan perahu dan ketek. Mereka ingin melihat langsung hewan berukuran besar tersebut, karena baru pertama kali menyaksikan ikan paus di sungai itu. (mcr35/jpnn)