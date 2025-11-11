Paviliun RI di COP30 Brasil Dibuka, Menteri Hanif Faisol: Indonesia Siap Jadi Jembatan Hijau Dunia

jpnn.com - Indonesia secara resmi membuka paviliun di lokasi forum Konferensi Iklim Dunia (COP30) yang berlangsung Belem, Brasil.

Paviliun tersebut menjadi panggung utama bagi Indonesia untuk menunjukkan kepada dunia soal semua aksi nyata yang telah dilakukan dalam menjaga lingkungan.

Paviliun Indonesia di lokasi forum COP30 dibuka secara resmi oleh Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) pada 10 November 2025.

Paviliun itu menjadi "jembatan hijau" yang menghubungkan Indonesia dengan negara-negara lain, para pengusaha, dan masyarakat global.

Dalam forum itu Indonesia tidak hanya bicara, tetapi menunjukkan bukti nyata dalam menjaga bumi sambil membangun ekonomi yang ramah lingkungan.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq mengatakan bahwa kehadiran paviliun ini adalah bukti komitmen Indonesia.

"Kami hadir tidak hanya untuk bernegosiasi, tetapi untuk menunjukkan bahwa Indonesia siap menjadi jembatan hijau dunia,” kata Menteri Hanif, dikutip dari siaran pers, Selasa (11/11/2025).

Apa Saja yang Dipamerkan di Paviliun Indonesia?