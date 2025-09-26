Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Hobi

PAW Expo 2026 Bakal Digelar di NICE, PIK Mantapkan Citra Pet-friendly

Jumat, 26 September 2025 – 11:00 WIB
PAW Expo 2026 Bakal Digelar di NICE, PIK Mantapkan Citra Pet-friendly - JPNN.COM
Konferensi pers di Black Owl PIK, Jakarta Utara, pada Rabu (23/9), mengenai rencana penyelenggaraan Pet Adventure Wonderland (PAW Expo) 2026. Pameran hewan peliharaan itu akan digelar di Nusantara International Convention Exhibition (NICE) PIK2 pada 9-12 April 2026. Foto: PIK Tourism Board

jpnn.com, JAKARTA UTARA - Pantai Indah Kapuk (PIK) kembali menegaskan komitmennya untuk menjadi kawasan hunian sekaligus destinasi wisata yang ramah hewan. Komitmen itu ditunjukkan dengan dukungannya untuk pameran Pet Adventure Wonderland (PAW Expo) 2026 pada 9-12 April tahun depan.

PAW Expo 2026 akan digelar di Nusantara International Convention Exhibition (NICE) PIK2. Melalui PIK Tourism Board, pengembang properti ternama itu mendukung penyelenggaraan ekshibisi yang menjadi langkah strategis untuk memperkuat identitasnya sebagai kawasan destinasi pet-friendly terkemuka di Indonesia itu.

Dukungan tersebut diumumkan dalam konferensi pers pada Rabu lalu (23/9) di Black Owl, PIK. Kegiatan itu dihadiri lebih dari 200 peserta dari kalangan media, komunitas pencinta hewan, hingga mitra industri.

Baca Juga:

Taklimat media itu diawali dengan gelar wicara atau talk show interaktif bersama para praktisi dan pelaku industri hewan peliharaan, antara lain, Stefanus Andy (pendiri Pet Adventure Wonderland), Damon Rizki (direktur PT Royal Aneka Fauna), Tono Raharja (CEO PT Menaravisi Commerce), Ryan Adrian (Managing Director NICE), dan Fenny Maria (Head of Tourism Development Agung Sedayu Group).

Dalam kesempatan itu, Fenny menyatakan keberadaan hewan peliharaan kini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari keluarga modern. Menurut dia, hewan peliharaan layak mendapatkan ruang yang nyaman dan ramah di tengah kota.

“Melalui dukungan kami terhadap PAW Expo 2026, PIK ingin menunjukkan komitmen menghadirkan fasilitas, ruang terbuka, dan destinasi yang mendukung kesejahteraan hewan peliharaan,” ucapnya.

Baca Juga:

Hal serupa juga disampaikan Stefanus Andy. Dia menyebut PIK memiliki potensi besar untuk menjadi pionir kawasan pet-friendly di Indonesia.

Stefanus pun mengharapkan kolaborasi itu bisa menginspirasi kawasan lain agar makin ramah terhadap hewan.

PIK mendukung penyelenggaraan PAW Expo 2026 di NICE pada 9-12 April tahun depan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PIK  PAW Expo 2026  nice  Hewan Peliharaan  PIK Tourism Board 
BERITA PIK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp