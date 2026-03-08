Pawai Ogoh-Ogoh nan Meriah di Jantung Kota Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Kawasan Bundaran HI hingga Monas Jakarta Pusat hari ini diramaikan dengan Pawai Ogoh-Ogoh yang selenggarakan Pemprov DKI Jakarta.

Kegiatan dalam rangkaian Festival Nyepi 2026 itu menggandeng masyarakat Hindu Bali dari pura di Jakarta untuk membuat ogoh-ogoh dan arak-arakan.

Hujan deras yang mengguyur Kota Jakarta pada Minggu (8/3) tidak menghalangi kemeriahan pawai ogoh-ogoh tersebut. Sebanyak 13 ogoh-ogoh buatan warga Bali Hindu di Jakarta diarak beramai-ramai mulai dari Monas. Ratusan masyarakat Bali tampak gagah memakai pakaian adat masing-masing.

Musik gending dan gamelan Bali mengiringi arak-arakan ogoh-ogoh tersebut. Sebagian masyarakat Kota Jakarta yang sedang berolahraga di kawasan car free day (CFD) turut meramaikan dan mengabadikan momen setahun sekali tersebut.

Ayu Sari, seorang warga Bali mengatakan hujan tidak menghentikan semangat umat Hindu untuk mengikuti Festival Nyepi dan Pawai Ogoh-ogoh.

“Kami semua gabungan umat di pura di Jakarta sudah berkomitmen untuk datang. Hujan gak apa-apa, kami sudah janjian semua warga Bali akan datang,” tutur Ayu yang sudah lama menetap di Jakarta tersebut.

Dalam kegiatan itu juga hadir Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wagub Rano Karno. Keduanya memakai pakaian adat khusus pria Bali. Keduanya turut berjalan kaki menunggu arak-arakan ogoh-ogoh di Bundaran HI.

Sebelumnya Gubernur Pramono mengatakan pawai ogoh-ogoh itu merupakan bagian dari merawat dan menjaga kebudayaan Indonesia yang beragam. (flo/jpnn)