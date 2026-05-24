JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Pawai Persib Juara, Ada yang Terjang Banjir & Bicara Warisan

Minggu, 24 Mei 2026 – 10:28 WIB
Ratusan ribu Bobotoh memenuhi Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, menanti kedatangan iring-iringan skuad Persib Bandung seusai keluar sebagai juara Super League 2025/26. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - BANDUNG - Ribuan Bobotoh -suporter Persib, memadati kawasan Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, untuk mengikuti pawai Persib Bandung seusai menjuarai BRI Super League 2025/26.

Sejak pagi, lautan manusia beratribut biru putih telah memenuhi sisi jalan hingga trotoar di kawasan tersebut.

Kepadatan mulai terlihat sejak Jalan Merdeka, Jalan Naripan, dan Jalan Braga. Bobotoh datang secara berkelompok dengan membawa bendera, syal, hingga mengenakan jersei Persib dari berbagai musim.

Teriakan "Persib Juara" menggema bersahutan di antara ribuan Bobotoh yang berdiri berdesakan demi mendapatkan posisi terbaik untuk melihat para pemain dan ofisial Maung Bandung.

Tak sedikit Bobotoh yang rela naik ke atas pembatas jalan, kursi, hingga tempat yang lebih tinggi agar bisa menyaksikan iring-iringan pawai. Bobotoh pun saling berdesak-desakan.

Arus lalu lintas di jalan tersebut lumpuh total untuk sementara waktu akibat membeludaknya massa.

Meski padat, suasana perayaan tetap berlangsung meriah dan penuh antusias.

Momen ini menjadi ekspresi kebahagiaan Bobotoh setelah Maung Bandung berhasil kembali mengangkat trofi liga.

Lautan manusia memenuhi Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, menyambut iring-iringan skuad Persib.

TAGS   Persib  pawai Persib Juara  Super League  Persib Bandung 
