JPNN.com - Daerah

Pawang Ular Tewas Seusai Berduel dengan King Kobra 4 Meter di Sukabumi

Kamis, 09 Oktober 2025 – 13:47 WIB
Pawang ular tewas setelah digigit King Kobra. Foto: ANTARA/HO

jpnn.com, SUKABUMI - Seorang warga yang dikenal sebagai pawang atau pemburu ular, Ocang (70) tewas seusai berduel dengan king kobra empat meter di jalan setapak Desa Cidadap, Kabupaten Sukabumi, Senin (6/10).

Ocang meninggal setelah mendapat gigitan di bagian kaki kanan dan tidak tertolong oleh warga setempat.

Kanit Reskrim Polsek Sagaranten Polres Sukabumi Aiptu Yadi Supriyadi mengatakan korban pertama kali ditemukan tergeletak di jalan setapak oleh Erwanto (40 tahun).

Petugas yang mendapat laporan itu langsung menuju ke lokasi dan dilakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP).

"Saksi melihat tubuh korban tergeletak di jalan setapak tak jauh dari rumahnya. Saat diperiksa, korban sudah dalam kondisi tidak bernyawa," kata Yadi saat dikonfirmasi, Kamis (9/10).

Dia menuturkan tim Polsek menduga korban tewas karena gigitan king kobra.

Hal itu didasari, kaki kanan korban yang mengalami pembengkakan dan berwarna biru, serta terdapat bekas gigitan di sela jari kaki.

"Korban menderita luka di bagian kaki akibat gigitan ular. Warna kebiruan tampak di sekitar luka tersebut," ujarnya.

Seorang pawang ular meninggal dunia diduga seusai berduel dengan king kobra di jalan setapak, Sukabumi.

