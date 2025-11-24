Paxel Raih ‘Aplikasi Harian Terbaik’ versi Google Play 2025

jpnn.com, JAKARTA - Pemain teknologi pengiriman, Paxel terus berinovasi dan memperluas jangkauan, termasuk ke pasar internasional.

Paxel kembali menunjukkan performa solid di industri logistik digital dengan meraih penghargaan “Aplikasi Harian Terbaik” (Best Everyday Essential) dari Google Play Best of 2025.

Co-founder Paxel, Zaldy Ilham Masita menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengguna yang telah mempercayakan Paxel sebagai solusi pengiriman untuk kebutuhan pribadi maupun bisnis.

“Kami berterima kasih kepada seluruh pengguna yang setia memilih Paxel. Penghargaan dari Google Play ini bukan cuma bentuk apresiasi, tapi juga dorongan buat kami terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan agar pengalaman kirim makin mudah dan menyenangkan,” ujar Zaldy.

Aplikasi Paxel menghadirkan solusi pengiriman antarkota dan antarpulau dengan berbagai pilihan layanan; mulai dari Sameday, Nextday, hingga Regular Delivery.

Selain itu, Paxel juga menyediakan beragam layanan khusus seperti PaxelBig, PaxelAmplop, loker pintar PaxelBox, layanan Frozen dengan sistem cold chain, dan platform kuliner Nusantara PaxelMarket.

Sebagai bagian dari langkah ekspansi, Paxel kini telah memperluas jangkauan pengiriman ke Singapura, yang dapat diakses melalui pendaftaran khusus di tautan bio-Instagram resmi Paxel.

“Kami juga berterima kasih kepada Google Play atas apresiasi ini. Ke depan, Paxel akan terus berfokus menghadirkan layanan pengiriman yang lebih efisien, cepat, dan aman, serta berkontribusi dalam pemberdayaan pelaku UMKM di seluruh Indonesia,” tambah Zaldy.