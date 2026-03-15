PB IKA-PMII Lepas Bus Mudik Gratis 2026, Rutenya hingga Sumatra

Minggu, 15 Maret 2026 – 22:08 WIB
PB IKA-PMII melepas Mudik Gratis IKA-PMII 2026 di Lapangan Patra Jalan Jaya Mandala IV No. 31, Sabtu (15/3) siang. Foto: dok PB IKA-PMII

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Pengurus Besar Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB IKA-PMII) Sandi Suwardi Hasan mewakili Ketua Umum Fathan Subchi dan Sekjen Purnamasidi menyampaikan program Mudik Gratis IKA-PMII ini adalah sarana untuk membantu masyarakat. 

Hal itu diungkapkan Sandi saat PB IKA-PMII melepas Mudik Gratis IKA-PMII 2026 di Lapangan Patra Jalan Jaya Mandala IV No. 31, Sabtu (15/3) siang.

Program mudik gratis tersebut merupakan bentuk kepedulian sosial PB IKA-PMII untuk membantu masyarakat, khususnya para perantau baik kader, alumni maupun masyarakat umum, agar dapat pulang ke kampung halaman dengan aman dan nyaman menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447Hijriah.

Program ini juga menjadi bagian dari upaya PB IKA-PMII dalam memperkuat nilai kebersamaan, solidaritas, dan semangat gotong royong di tengah-tengah masyarakat.

"Kegiatan ini juga menjadi program tahunan, yang akan dilaksanakan setiap tahunnya, dengan terus meningkatkan pelayanan terbaik untuk masyarakat," ujar Sandi.

Kegiatan pelepasan dihadiri oleh jajaran pengurus PB IKA-PMII, sukarelawan, serta 540 peserta mudik yang akan diberangkatkan menuju berbagai daerah tujuan. 

Adapun rute Jakarta-Sumatera, Jakarta-Madura Jakarta-Solo-Jogja, Jakarta-Surabaya-Malang, hingga Jakarta-Banyuwangi.

“Kegiatan ini menjadi wujud komitmen PB IKA-PMII untuk terus hadir melalui berbagai program sosial yang berdampak langsung bagi masyarakat,” ungkap Sandi.

PB IKA-PMII melepas Mudik Gratis IKA-PMII 2026 di Lapangan Patra Jalan Jaya Mandala IV No. 31, Sabtu (15/3) siang.

