PB Mathla'ul Anwar-BNPT Memperkuat Sinergi Pencegahan Radikalisme & Penguatan Kesiapsiagaan Nasional

jpnn.com - SENTUL - Pengurus Besar (PB) Mathla'ul Anwar (MA) bersilaturahmi ke Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Kunjungan silaturahmi itu sebagai bagian upaya memperkuat sinergi antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan dalam pencegahan radikalisme, penanggulangan terorisme, serta penguatan nilai-nilai kebangsaan.

Delegasi PBMA dipimpin Ketum PB Mathla'ul Anwar Dr. K.H. Jazuli Juwaini, M.A., M.M. didampingi Ketua Majelis Amanah K.H. Embay Mulya Syarif.

Kemudian, Ketua Majelis Fatwa PBMA Prof. Dr. K.H. Syibli Sarjaya, Sekretaris Jenderal H. Yanuar Arif Wibowo, S.H., M.I.Pol., serta Bendahara Umum H. Ulfi Khadafi.

Rombongan diterima langsung oleh Kepala BNPT Komjen Pol. (Purn.) Eddy Hartono beserta jajaran.

Jazuli Juwaini menyampaikan bahwa Mathla'ul Anwar yang didirikan pada 1916 oleh K.H. Muhammad Yasin, K.H. Tb. Mohamad Soleh, dan K.H. Mas Abdurrahman sejak awal telah berkiprah di bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, serta turut memberikan kontribusi dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Saat ini, MA memiliki jaringan satu universitas, 3.000 madrasah, sekitar 17 juta warga, serta kepengurusan yang tersebar di 28 pengurus wilayah.

Dengan potensi tersebut, MA menyadari bahwa berbagai persoalan kebangsaan hanya dapat diselesaikan melalui kolaborasi yang erat antara pemerintah dan ormas.