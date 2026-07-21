Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Nasional - Humaniora

PB Mathla'ul Anwar-BNPT Memperkuat Sinergi Pencegahan Radikalisme & Penguatan Kesiapsiagaan Nasional

Selasa, 21 Juli 2026 – 15:35 WIB
PB Mathla'ul Anwar-BNPT Memperkuat Sinergi Pencegahan Radikalisme & Penguatan Kesiapsiagaan Nasional - JPNN.COM
Delegasi PBMA dipimpin Ketum PB Mathlaul Anwar bersilaturahmi dengan Kepala BNPT Komjen Pol. (Purn.) Eddy Hartono beserta jajaran. Foto: Source for JPNN.

jpnn.com - SENTUL - Pengurus Besar (PB) Mathla'ul Anwar (MA) bersilaturahmi ke Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Kunjungan silaturahmi itu sebagai bagian upaya memperkuat sinergi antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan dalam pencegahan radikalisme, penanggulangan terorisme, serta penguatan nilai-nilai kebangsaan.

Delegasi PBMA dipimpin Ketum PB Mathla'ul Anwar Dr. K.H. Jazuli Juwaini, M.A., M.M. didampingi Ketua Majelis Amanah K.H. Embay Mulya Syarif.

Baca Juga:

Kemudian, Ketua Majelis Fatwa PBMA Prof. Dr. K.H. Syibli Sarjaya, Sekretaris Jenderal H. Yanuar Arif Wibowo, S.H., M.I.Pol., serta Bendahara Umum H. Ulfi Khadafi.

Rombongan diterima langsung oleh Kepala BNPT Komjen Pol. (Purn.) Eddy Hartono beserta jajaran.

Jazuli Juwaini menyampaikan bahwa Mathla'ul Anwar yang didirikan pada 1916 oleh K.H. Muhammad Yasin, K.H. Tb. Mohamad Soleh, dan K.H. Mas Abdurrahman sejak awal telah berkiprah di bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, serta turut memberikan kontribusi dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Baca Juga:

Saat ini, MA memiliki jaringan satu universitas, 3.000 madrasah, sekitar 17 juta warga, serta kepengurusan yang tersebar di 28 pengurus wilayah. 

Dengan potensi tersebut, MA menyadari bahwa berbagai persoalan kebangsaan hanya dapat diselesaikan melalui kolaborasi yang erat antara pemerintah dan ormas.

PB Mathla'ul Anwar dengan BNPT memperkuat sinergi pencegahan radikalisme dan penguatan kesiapsiagaan nasional.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Mathla’ul Anwar  BNPT  Jazuli  Silaturahmi 
BERITA MATHLA’UL ANWAR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp