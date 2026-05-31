PB PMII Bagikan 1.000 Paket Daging Kurban untuk Warga dan Pengemudi Ojol

Minggu, 31 Mei 2026 – 14:24 WIB
PB PMII membagikan 1.000 paket daging kurban kepada warga dan pengemudi ojol saat Iduladha. Foto: PMII

jpnn.com, JAKARTA - Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) menyalurkan 1.000 paket daging kurban kepada masyarakat dalam rangka perayaan Iduladha 1447 Hijriah.

Penyaluran dilakukan kepada warga sekitar, pengemudi ojek online (ojol), serta kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya PB PMII untuk memperkuat kepedulian sosial sekaligus berbagi kebahagiaan pada momentum hari besar keagamaan. Ratusan warga tampak antusias mengikuti pembagian daging kurban yang berlangsung tertib.



Dalam kegiatan itu, salah satu hewan kurban yang disembelih merupakan sapi bantuan Presiden Prabowo Subianto. Daging dari hewan kurban tersebut kemudian didistribusikan kepada masyarakat bersama hewan kurban lainnya.

Kehadiran sapi kurban bantuan Presiden mendapat sambutan positif dari warga. Banyak masyarakat yang datang sejak pagi untuk memperoleh bagian daging kurban yang dibagikan panitia.

Salah seorang pengemudi ojol, Ikhsan, mengaku bersyukur bisa menerima daging kurban dalam kegiatan tersebut. Ia mengaku telah mencari informasi mengenai pembagian kurban sejak sehari sebelumnya.



Menurut Ikhsan, kabar mengenai pembagian sapi kurban bantuan Presiden membuat banyak warga tertarik datang ke lokasi. Ia pun merasa beruntung karena berhasil mendapatkan paket daging kurban yang dibagikan panitia.

Ketua Umum PB PMII Mohammad Shofiyullah Cokro menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas dukungan yang diberikan melalui bantuan hewan kurban tersebut. Menurutnya, bantuan itu memperluas manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.

