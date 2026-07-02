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JPNN.com - Nasional - Tokoh

PB PMII Minta Prabowo Mencopot Menteri Bahlil Lahadalia

Kamis, 02 Juli 2026 – 16:37 WIB
PB PMII Minta Prabowo Mencopot Menteri Bahlil Lahadalia - JPNN.COM
Bendahara Umum PB PMII Sainuddin. Foto: source for JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) meminta Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia dan para pimpinan PT PLN (Persero).

Bendahara Umum PB PMII Sainuddin mengungkap hal tersebut menyusul terjadinya pemadaman listrik di berbagai wilayah sepanjang 2026.

Sainuddin mengatakan, muncul dugaan manipulasi spesifikasi pasokan batu bara atau Gross As Received (GAR) yang disebut berpotensi memengaruhi keandalan pembangkit listrik menjadi sorotan

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PB PMII berpandangan bahwa pemadaman listrik yang berlangsung di sejumlah daerah telah menimbulkan dampak ekonomi yang luas, terutama terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Pemadaman listrik yang terjadi bukan hanya persoalan teknis di lapangan, tetapi menunjukkan adanya persoalan tata kelola yang harus dibenahi secara menyeluruh. Presiden perlu melakukan evaluasi terhadap jajaran yang bertanggung jawab agar sistem kelistrikan nasional kembali berjalan secara optimal," kata Sainuddin.

Dia menambahkan PB PMII juga meminta pemerintah melaksanakan audit forensik terhadap seluruh rantai pasok sektor kelistrikan, mulai dari proses pengadaan komponen pembangkit hingga operasional pembangkit listrik.

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Audit tersebut dinilai penting untuk menguji kesesuaian spesifikasi peralatan saat pengadaan dengan performa aktual yang digunakan di lapangan.

PB PMII juga meminta dilakukannya investigasi terhadap catatan produktivitas harian pembangkit listrik milik PLN.

Negara tidak boleh membiarkan sektor strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak dikelola oleh figur-figur inkompeten

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TAGS   Bahlil Lahadalia  Prabowo  PB PMII  PMII 
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