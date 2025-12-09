Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - All Sport

PB PSTI Resmi Disahkan, Dualisme Sepak Takraw Akhirnya Tuntas, Menpora Puji KONI dan KOI

Selasa, 09 Desember 2025 – 18:54 WIB
PB PSTI Resmi Disahkan, Dualisme Sepak Takraw Akhirnya Tuntas, Menpora Puji KONI dan KOI - JPNN.COM
Menpora Erick Thohir puji KONI dan KOI seusai konflik dualisme kepengurusan sepak takraw yang menahun akhirnya resmi berakhir. Foto: Kemenpora.

jpnn.com - Konflik dualisme kepengurusan sepak takraw yang menahun akhirnya resmi berakhir. KONI dan KOI memastikan hanya ada satu kepengurusan yang sah, yakni PB PSTI yang dipimpin Surianto untuk periode 2025–2029.

Penyelesaian ini menjadi jawaban atas instruksi tegas Menpora Erick Thohir yang menargetkan seluruh dualisme cabang olahraga diselesaikan sebelum 2025 berakhir.

Sekjen KONI Tb Lukman Djajadikusuma menyebut proses ini bukanlah jalan instan. Sejak ada arahan dari Menpora, KONI intens berkoordinasi dengan KOI, pemerintah, hingga pengurus cabang olahraga untuk mencari titik temu.

Baca Juga:

"Kami tidak ingin konflik ini berlarut. Upaya sudah kami lakukan dan akhirnya selesai. SK pengukuhan PB PSTI juga sudah kami kirim kepada Pak Menpora," kata Lukman, Selasa (9/12/2025).

Dia menegaskan KONI tetap memfokuskan perhatian untuk menuntaskan sengketa cabor lain pada bulan terakhir 2025.

Sekjen KOI Wijaya Noeradi menambahkan pihaknya turut bergerak berdasarkan arahan Menpora Erick untuk menyatukan seluruh cabor yang masih terbelah.

Baca Juga:

Menurutnya, dualisme tak hanya menghambat organisasi, tetapi juga berdampak langsung pada karier atlet.

"Kami telah menindaklanjuti semuanya. KOI resmi mengakui PB PSTI periode 2025–2029, dan laporan juga sudah kami kirim ke ISTAF," ujar Wijaya.

Konflik dualisme sepak takraw akhirnya selesai. KONI dan KOI sahkan PB PSTI di bawah Surianto. Menpora Erick sebut ini sinyal positif jelang SEA Games 2025

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp