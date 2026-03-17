PB SEMMI Apresiasi Kinerja Polri Selama Ramadan Hingga Menjelang Lebaran

jpnn.com, JAKARTA - Bendahara Umum PB SEMMI Achmad Donny mengapresiasi kesungguhan dan komitmen Polri dalam melayani masyarakat utamanya selama Ramadan hingga mudik Lebaran.

"Terima kasih kepada Kapolri dan jajarannya selama Ramadhan, Kamtibmas sangat kondusif. Ini cermin kerja keras dan komitmen Polri dalam melayani masyarakat. Tidak berhenti selama Ramadan, pelayanan kepada masyarakat lanjut hingga pelaksanaan mudik lebaran," Kata Donny dalam keterangannya, Selasa (17/3).

Donny menjelaskan menjelang mudik lebaran Polri telah menyiapkan 2.746 Posko untuk melayani dan memastikan keamanan masyarakat selama mudik lebaran.

Baca Juga: PB SEMMI Tegaskan Dukung Polri Tetap di Bawah Presiden

"Ada 1.624 pos pengamanan, 779 pos pelayanan dan 334 pos terpadu. Ini semua disiapkan Kapolri dan jajarannya untuk memastikan masyarakat mudik aman selamat sampai tujuan hingga kembali lagi setelah merayakan lebaran bersama keluarga di kampung halaman," kata Donny.

Selain mendirikan posko mudik, demi kelancaran dan keselamatan masyarakat dijalan, selama arus mudik dan balik Polri melakukan rekayasa lalulintas lintas di beberapa titik yang krusial dan rawan kemacetan.

"Rekayasa lalulintas menjelang arus mudik akan dilakukan rekayasa lalulintas seperti contra flow dan buka tutup dibeberapa titik yang dikenal rawan kemacetan," tuturnya.

Namun, menurutnya, dari semua rencana dan kesiapan Polri menjelang lebaran yang hampir luput dari perhatian masyarakat ialah sisi humanis anggota Polri.

"Jangan lupa anggota Polri juga punya keluarga seperti kita, pasti ada keinginan untuk berkumpul bersama keluarga menjelang dan selama hari raya. Demi melayani masyarakat, harus ikhlas meninggalkan keluarga. Sisi ini yang harus kita apresiasi sebenarnya," jelasnya.