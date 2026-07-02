PBB Hampir Kehabisan Duit Tunai, Konsekuensinya Gawat

jpnn.com, NEW YORK CITY - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akan kehabisan dana tunai pada Agustus dan sedang menunggu kontribusi untuk beroperasi seusai September, kata Asisten Sekretaris Jenderal PBB untuk Perencanaan Program, Keuangan, dan Anggaran, Chandramouli Ramanathan, Rabu.

"Dalam anggaran reguler, kami juga hampir tidak memiliki dana tunai. Kami tidak memiliki dana tunai setelah Agustus, September. Uang sudah habis. Kami menunggu pengumpulan dana untuk bertahan setelah September," kata Ramanathan dalam konferensi pers.

"Jadi, apa pun yang terjadi, kemungkinan besar kita akan mengakhiri tahun ini dengan nol dana tunai, yang berarti hampir tidak bisa bertahan dengan anggaran yang dikurangi," tambahnya.

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Ramanathan mengatakan PBB akan menghadapi krisis pada September kecuali AS dan China membayar kontribusi mereka, tetapi bahkan jika mereka membayar, dana akan habis pada akhir tahun 2026.

"Jika salah satu dari mereka tidak membayar tepat waktu, kita akan menghadapi sedikit krisis pada September. Tetapi jika mereka tidak membayar sama sekali atau membayar kurang dari jumlah semula, maka kita akan menghadapi sedikit tantangan di akhir tahun," kata Ramanathan.

"Namun, bahkan jika keduanya membayar, kita akan mengakhiri tahun dengan hampir semua uang tunai kita habis," katanya lagi. (ant/dil/jpnn)