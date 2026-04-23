PBB Sebut DPD RI Berperan Penting Bagi Pembangunan Daerah dan Dukung Visi Asta Cita

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Indonesia Madam Gita Sabharwal menegaskan pentingnya peran Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dalam memastikan pembangunan nasional berjalan efektif dan berkeadilan hingga ke tingkat daerah.

PBB mengandalkan kepemimpinan Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin sebagai salah satu tokoh yang memperjuangkan agenda PBB dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

"Kami juga bekerja dengan pemerintah daerah untuk menguji solusi, mendorong inovasi, dan memperkuat kapasitas guna mempercepat pencapaian SDGs,” ucap Gita Sabharwal di sela-sela Sidang Paripuran DPD RI Ke-9 Masa Sidang IV Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Dalam sistem desentralisasi Indonesia, sambungnya, peran konstitusional DPD RI dinilai strategis karena memastikan bahwa pembangunan berakar pada realitas yang dihadapi di daerah.

"Keberagaman tantangan di berbagai wilayah membutuhkan pemahaman mendalam agar setiap kebijakan dapat diterapkan secara efektif dan berkeadilan,” terang Gita Sabharwal.

Dia mengatakan visi pembangunan nasional yang tertuang dalam Asta Cita dan RPJMN sangat bergantung pada implementasi di tingkat provinsi serta kabupaten/kota, melalui perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan yang tepat.

PBB juga bekerja selaras dengan Asta Cita dengan menghadirkan keahlian teknis, solusi berbasis ilmu pengetahuan serta pengalaman global untuk mendukung program nasional dan sub-nasional.

“Kolaborasi dilakukan bersama kementerian dan lembaga untuk mendukung perumusan kebijakan, mobilisasi sumber daya, serta pelaksanaan program dalam skala besar. Selain itu, kerja sama dengan pemerintah daerah difokuskan pada pengujian solusi, inovasi, dan penguatan kapasitas guna mempercepat pencapaian SDGs,” papar Gita Sabharwal.