Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Internasional - Amerika

PBB Sebut Zionis Israel Menghalangi Operasi Kemanusiaan di Gaza

Rabu, 18 Februari 2026 – 03:00 WIB
PBB Sebut Zionis Israel Menghalangi Operasi Kemanusiaan di Gaza - JPNN.COM
Ilustrasi - Dampak kehancuran di Kota Gaza akibat serangan Zionis Israel. (ANTARA/Anadolu/py)

jpnn.com - NEW YORK - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan operasi kemanusiaan di Gaza terus menemui hambatan.

Menurut  Juru Bicara Sekretaris Jenderal PBB Stephane Dujarric, penjajah Zionis Israel terus menghalangi operasi bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza, meskipun gencatan senjata telah diberlakukan sejak Oktober 2025 lalu.

Dujarric menyampaikan bahwa para koleganya melaporkan operasi kemanusiaan di Gaza masih terus dihalangi.

Baca Juga:

"Rekan-rekan kami di Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) telah melaporkan bahwa operasi kemanusiaan di Gaza terus menemui hambatan yang signifikan," katanya pada konferensi pers yang digelar di Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat.

Dia juga menjelaskan bahwa dari sekitar 50 inisiatif bantuan yang dikoordinasikan pada 6-11 Februari, "otoritas Israel hanya mengizinkan separuhnya untuk masuk" ke Gaza. (antara/jpnn)

PBB mengungkap bahwa Zionis Israel terus menghalangi operasi kemanusiaan di Gaza meski gencatan senjata sudah diberlakukan sejak Oktober.

Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

Sumber ANTARA

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Gaza  PBB  zionis israel  operasi kemanusiaan  Palestina 
BERITA GAZA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp