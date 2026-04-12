PBN Resmi Dibentuk, Ahsanul Haq Pimpin Konsolidasi Kekuatan Diaspora Bawean Global

Minggu, 12 April 2026 – 14:01 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Gelombang kebangkitan masyarakat Bawean memasuki babak baru dengan resmi dibentuknya Perkumpulan Bawean Nusantara (PBN).

Paguyuban ini lahir sebagai respons atas kebutuhan wadah strategis yang mampu menyatukan gagasan dan potensi warga Bawean yang tersebar di seluruh penjuru wilayah.

Inisiatif pembentukan PBN dimotori oleh tujuh tokoh kunci Bawean, yakni M. Yahya Zaini, Mustafa Kamal, M. Faisol, Dr. Zainun Nasihah Ghufron, M.A., Ahsanul Haq, Bahtiar Efendi, serta Akhmad Fatah Yasin (Afys).

Ketujuh tokoh ini menyatukan visi untuk membangun kekuatan kolektif demi kemajuan daerah asal mereka.

Dalam hasil musyawarah mufakat keluarga besar Bawean internasional, Ahsanul Haq dipercaya mengemban amanah sebagai Koordinator Nasional PBN.

Penunjukan ini dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat arah gerak organisasi agar lebih terstruktur, progresif, dan berdampak nyata.

Salah satu inisiator PBN, Dr. Zainun Nasihah Ghufron, M.A., menegaskan bahwa kehadiran PBN bukan sekadar organisasi seremonial, melainkan platform perjuangan kolektif untuk mengangkat potensi Bawean ke level yang lebih tinggi.

“PBN ini lahir dari kegelisahan sekaligus harapan. Kita ingin Bawean tidak hanya dikenal sebagai daerah asal, tetapi juga sebagai kekuatan intelektual, ekonomi, dan budaya yang diperhitungkan,” ujarnya.