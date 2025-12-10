Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Sosial

PBNU Menyelesaikan Rapat Pleno, Menetapkan Plt Ketum Setelah Pencopotan Gus Yahya

Rabu, 10 Desember 2025 – 15:00 WIB
PBNU Menyelesaikan Rapat Pleno, Menetapkan Plt Ketum Setelah Pencopotan Gus Yahya - JPNN.COM
Rais Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Mohammad Nuh menyebutkan pihaknya sudah menyelesaikan Rapat Pleno pada Selasa (9/12) kemarin. Foto Ilustrasi: Dok. PBNU

jpnn.com, JAKARTA - Rais Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Mohammad Nuh menyebutkan pihaknya sudah menyelesaikan Rapat Pleno pada Selasa (9/12) kemarin.

Menurut Nuh, rapat yang dilaksanakan pihaknya sah secara AD/ART PBNU dan Perkum Nomor 10 Tahun 2025. 

"Dari jumlah kehadirannya pun juga sah, di atas dari batas minimal yaitu 50 persen plus satu," kata Nuh di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu ini.

Baca Juga:

Dia menyebutkan dua agenda diselesaikan dalam pleno kali ini. Satu di antaranya menyetujui Rapat Harian Syuriyah PBNU.

"Alhamdulillah para peserta pleno yang anggota pleno sudah tahu semua, itu bisa memahami dan menyetujui apa yang telah disampaikan," ujar Nuh.

Diketahui, Risalah Rapat Harian Syuriyah pada 20 November menyatakan Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya harus mundur sebagai Ketua PBNU dalam waktu tiga hari sejak kesimpulan diterbitkan.

Baca Juga:

Setelah muncul Risalah Rapat Harian Syuriyah, terbit surat edaran berkop PBNU bernomor 4785/PB.02/A.II.10.01/99/11/2025.

Surat edaran menyatakan Gus Yahya tak lagi menjabat ketum organisasi kaum nahdiyin tertanggal 26 November.

Rias Syuriyah PBNU Mohammad Nuh menyebutkan pihaknya sudah menyelesaikan Rapat Pleno pada Selasa (9/12) kemarin. Apa saja hasilnya?

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PBNU  NU  Bencana Sumatera  Kasus 
BERITA PBNU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp