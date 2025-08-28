Close Banner Apps JPNN.com
Nasional - Humaniora

PBNU Minta Maaf Setelah Mengundang Zionis Peter Berkowitz

Kamis, 28 Agustus 2025 – 09:46 WIB
PBNU Minta Maaf Setelah Mengundang Zionis Peter Berkowitz
Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf. Foto: dokumentasi PBNU

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menyampaikan permohonan maaf kepada publik gara-gara mengundang akademikus asal Amerika Serikat (AS) Peter Berkowitz yang memiliki latar belakang zionis.

 Berkowitz dalam lawatannya ke Indonesia beberapa waktu lalu juga diundang menjadi pembicara dalam Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU).

Gus Yahya -panggilan akrab Yahya C Staquf- menjelaskan undangan tersebut merupakan bentuk kekhilafan akibat kurangnya kecermatan dalam proses seleksi narasumber.

"Saya mohon maaf atas kekhilafan dalam mengundang Peter Berkowitz tanpa memperhatikan latar belakang zionisnya. Hal ini terjadi semata-mata karena kekurangcermatan saya dalam melakukan seleksi dan mengundang narasumber," ujar Gus Yahya di Jakarta, Kamis (28/8).

Gus Yahya mengatakan sikap PBNU terhadap perjuangan rakyat Palestina tidak pernah berubah. PBNU tetap mendukung penuh kemerdekaan dan kedaulatan Palestina sebagai sebuah negara yang merdeka.

"PBNU mendukung perjuangan bangsa Palestina untuk memiliki negara yang merdeka dan berdaulat," kata dia.

Dia menegaskan PBNU juga mengecam berbagai tindakan kekerasan dan serangan brutal yang dilakukan oleh Israel terhadap warga sipil di Gaza.

"Saya dan PBNU mengutuk tindakan-tindakan genocidal yang brutal yang dilakukan oleh pemerintah Israel di Gaza," ujar Gus Yahya.

Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf meminta maaf ke publik setelah mengundang Peter Berkowitz yang punya latar belakang zionis.

Sumber Antara

TAGS   PBNU  Zionis  Peter Berkowitz  Yahya Cholil Staquf 
