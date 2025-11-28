Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

PBSI Isyaratkan Perubahan Skuad untuk SEA Games 2025, Apa Targetnya?

Jumat, 28 November 2025 – 06:11 WIB
Selebrasi pasangan Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi seusai meraih medali emas SEA Games 2023 di Phnom Penh, Kamboja. Foto: Humas PP PBSI

jpnn.com - Federasi Bulu Tangkis Indonesia (PBSI) masih enggan berbicara mengenai target pada ajang SEA Games 2025.

Sekjen PBSI Ricky Soebagdja meminta publik menunggu komposisi pemain yang akan tampil di ajang akbar antarnegara Asia Tenggara tersebut.

"Tunggu saja pengumuman resminya. Rencananya memang akan ada perubahan pemain," ujar peraih medali emas Olimpiade Atlanta 1996 itu.

Baca Juga:

Rencana Perubahan Komposisi Pemain

Pada awalnya, federasi berencana menurunkan komposisi pemain junior dan senior sebagai bagian dari regenerasi.

Namun, menjelang keberangkatan, perubahan dipertimbangkan kembali mengingat tim review Kemenpora berharap bulu tangkis dapat menyumbangkan dua medali emas.

Ricky sendiri pede dengan target tersebut mengingat beberapa pemain tengah berada dalam kepercayaan diri tinggi.

Baca Juga:

"Optimistis kami bisa memenuhi target dua medali emas," ungkap juara All England 1995 dan 1996 bersama Rexy Mainaky tersebut.

Jejak Prestasi di SEA Games Sebelumnya

Pada edisi 2023, kontingen Merah Putih mempersembahkan 11 medali dengan perincian lima emas, tiga perak, dan tiga perunggu.

PBSI siap memenuhi target tim review Kemenpora bawa pulang dua medali emas dari SEA Games 2025

TAGS   SEA Games 2025  PBSI  bulu tangkis  SEA Games  jadwal SEA Games 2025 
