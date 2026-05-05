JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

PBSI Mengapresiasi Perjuangan Putri KW Cs Jadi Semifinalis Uber Cup 2026

Selasa, 05 Mei 2026 – 18:44 WIB
Tim beregu putri Indonesia pada ajang Uber Cup 2026 di Forum Horsens, Denmark. Foto: Humas PP PBSI

jpnn.com, JAKARTA - Federasi bulu tangkis Indonesia (PBSI) mengapresiasi perjuangan tim beregu putri di Uber Cup 2026.

Putri Kusuma Wardani dan kawan-kawan menjadi semifinalis seusai menyerah dari Korea dengan skor 1-3 di Forum Horsens, Denmark.

Kabid Binpres PBSI, Eng Hian menyebut perjuangan Srikandi Merah Putih patut diapresiasi mengingat sesuai dengan target yang dicanangkan.

Sejak awal tim beregu putri Indonesia diharapkan mencapai final atau paling tidak menyamai prestasi pada 2024 dengan menembus partai final.

“Kami mengapresiasi perjuangan para atlet yang telah memberikan yang terbaik dan mampu memenuhi target dengan mencapai babak semifinal,” ujar pria yang akrab disapa Didi itu.

Sepanjang turnamen, tim beregu putri Indonesia menunjukkan perkembangan positif, baik dari sisi mental bertanding maupun kualitas permainan.

Beberapa pemain muda seperti Thalita Ramadhani Wiryawan dan Ni Kadek Dhinda Amartya Pratiwi dari sektor tunggal putri cukup menjanjikan saat dipercaya tampil.

Dengan adanya pengalaman yang diberikan diharapkan menjadi fondasi bagi prestasi yang lebih tinggi pada masa mendatang.

PBSI apresiasi perjuangan Putri KW dan kawan-kawan menjadi semifinalis Uber Cup 2026, Selasa (5/5)

