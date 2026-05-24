Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

PBSI Ogah Ambil Risiko Paksa Raymond/Joaquin Main di Singapore Open 2026

Minggu, 24 Mei 2026 – 19:05 WIB
PBSI Ogah Ambil Risiko Paksa Raymond/Joaquin Main di Singapore Open 2026 - JPNN.COM
Pasangan Raymond Indra/Nikolaus Joaquin saat berlaga pada ajang Indonesia Masters 2026 di Istora Senayan, Jakarta. Foto: Humas PP PBSI

jpnn.com, JAKARTA - PBSI akhirnya menarik pasangan Raymond Indra/Nikolaus Joaquin dari ajang Singapore Open 2026.

Ganda putra ranking 12 dunia itu urung bermain di turnamen BWF Super 750 tersebut seusai Raymond mengalami cedera.

Pelatih ganda putra utama Pelatnas Cipayung, Antonius Budi Ariantho mengungkapkan bahwa cedera yang dialami anak asuhannya didapat saat melakukan persiapan.

Baca Juga:

Alhasil, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan akhirnya juara Australia Open 2025 itu ditarik keikutsertaannya dari Singapore Open 2026.

“Daripada dipaksakan berangkat, saya memutuskan untuk menarik mundur Raymond/Joaquin dari Singapore Open 2026.” 

“Sebenarnya masih bisa main tapi pasti tidak maksimal, karena ada pergerakan tertentu kurang lepas, ada yang ganjal," ungkap manajer asal klub PB Djarum itu.

Baca Juga:

Pada ajang Singapore Open 2026 dijadwalkan Raymond/Joaquin akan jumpa wakil China, Liang Wei Keng/Wang Chang.

Praktis dengan mundurnya Raymond/Joaquin membuat Indonesia akan mengandalkan pasangan Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri dan Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani.

PBSI akhirnya menarik pasangan Raymond Indra/Nikolaus Joaquin dari ajang Singapore Open 2026 seusai mengalami cedera

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PBSI  Raymond/Joaquin  Singapore Open 2026  BWF Super 750  Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri 
BERITA PBSI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp